В Японии раскритиковали попытку решить конфликт на Украине с позиции Киева

Японский политик и депутат парламента Мунэо Судзуки назвал нонсенсом попытку разрешить конфликт на Украине только на основе позиции Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«С 13 июня в Италии пройдет саммит G7. На обратном пути премьер-министр Японии заедет на «мирную конференцию» в Швейцарии, я так понимаю. Она называется «мирным саммитом», но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России», — заявил Судзуки.

По его словам, правильным решением было бы пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. Факт того, что мероприятия проходит под руководством Киева говорит о том, что оно не заслуживает высокой оценки, поскольку манипулирует международным мнением, указал политик.

«Пока обе страны, не только одна Украина, но и Россия не поговорят друг с другом, эту проблему не решить», — отметил Судзуки.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швейцарии заявили о консенсусе по необходимости участия России в диалоге по Украине.