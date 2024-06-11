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Макрон обсуждает возможность отставки с поста президента Франции

Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки с поста президента

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Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Эммануэль Макрон ведет обсуждения внутри своего окружения о возможности ухода с поста президента Франции, если на парламентских выборах победят правые политические силы страны. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на одного из приближенных на условиях анонимности.

«Отставка президента [для Макрона] не является табу. Да, сегодня всерьез нужно рассматривать все сценарии, в том числе и такой. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока», — рассказал источник.

Отмечается, что для Макрона отставка не является предпочтительным вариантом, а ее перспектива должна служить в этой политической кампании элементом драматизации предстоящих выборов.

При этом в Europe1 допускают, что Макрон может выбрать другую стратегию — работать совместно с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах.

По версии источника, французский лидер таким образом «не будет мешать провалу политики этой партии до 2027 года», когда во Франции должны пройти следующие президентские выборы.

9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент – первый тур назначен на 30 июня, второй – на 7 июля.

Это произошло на фоне поражения его сторонников на выборах в Европейский парламент (14,6% голосов). Это вдвое меньше, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», которую поддержали 31,4% электората.

Ранее досрочные выборы во Франции назвали огромной ошибкой Макрона.

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