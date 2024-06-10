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Военкоры RT были на встрече с главой минобороны РФ Белоусовым

Военкоры RT Газдиев и Хадая присутствовали на встрече с Белоусовым

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Военные корреспонденты телеканала RT Мурад Газдиев и Саргон Хадая присутствовали на встрече с главой министерства обороны России Андреем Белоусовым. Об этом написал Газдиев в своем Telegram-канале.

«Военкоры встретились с министром обороны Андреем Рэмовичем Белоусовым», — указывается в публикации.

По мнению журналиста, после встречи российских военных корреспондентов всех ожидают «огромные перемены».

«Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все», — подытожил Газдиев.

Накануне Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые занимаются освещением специальной военной операции на Украине. Отмечается, что беседа нового главы российского оборонного ведомства и военкоров носила конструктивный и откровенный характер. Как сказано в публикации, аналогичные встречи будут носить регулярный характер.

Ранее главы МО и Минздрава обсудили вопросы медобеспечения участников СВО.

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