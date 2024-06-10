Совбез ООН принял план США по прекращению огня в Газе

Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

За данный документ проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, Российская Федерация воздержалась от голосования.

Первый этап резолюции подразумевает незамедлительное прекращение огня, вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из населенных пунктов сектора Газа, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников.

До этого глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Отмечалось, что Аббас ведет контакты с соответствующими арабскими и международными сторонами для созыва экстренной сессии Совета Безопасности ООН, чтобы «противодействовать продолжающейся израильской агрессии».

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.