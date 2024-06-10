Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств

Американский предприниматель Илон Маск предложил проверить, не участвовал ли сын президента США Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

Маск подчеркнул, что действия Хантера Байдена в его личное время не влияют на общество, но он может быть вовлечен в коррумпирование других государств, что заслуживает тщательного разбирательства.

Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию о судебном разбирательстве по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера Байдена.

До этого президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.

Накануне сообщалось, что апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Его обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых.

Ранее стало известно, что Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах.