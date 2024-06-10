В Финляндии сообщили, что самолет РФ нарушил границы

Финское министерство обороны сообщило, что подозревает в нарушении своих воздушных границ российский самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе», — следует из сообщения.

Отмечается, что предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. В Финляндии добавили, что российский самолет был в воздушном пространстве страны порядка двух минут.

В начале июня сообщалось, что погранохрана Финляндии заметила летающие объекты у границы с Россией. Заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии (одноименный регион Финляндии) Самули Муртонен заявил, что упомянутые объекты могут использоваться для того, чтобы вести наблюдение.

Также Муртонен прокомментировал ситуацию по взаимодействию российских и финских пограничников — по словам чиновника, ситуация остается стабильной, коллеги «приветствуют друг друга» при встрече.

Ранее в Карелии поймали четырех иностранцев, пытавшихся перейти границу с Финляндией.