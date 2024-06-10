Российский дипломат оценил результаты выборов в Европарламент

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявил, что изменения в настроениях избирателей, продемонстрированные на выборах в Европарламент (ЕП) в ряде стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, причина изменения настроения избирателей заключается в длительном игнорировании протестных настроений. Он подчеркнул, что недовольство жителей стран ЕС накапливалось, оно должно было рано или поздно найти «выход».

Логвинов отметил, что в ряде стран ЕС избиратели фактически выразили вотум недоверия находящимся у власти партиям, что необязательно приводит «к извлечению уроков».

При этом Логвинов полагает, что итоги голосования в Европарламент необязательно будут отражены в изменении политики в этих странах.

До этого Логвинов заявил, что главным победителем на выборах в Европарламент стала Урсула фон дер Ляйен, которая продолжит курс на милитаризацию Евросоюза.

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

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