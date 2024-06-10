Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше решили восстановить буферную зону на границе с Белоруссией

Туск сообщил, что Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией

close
100%
Michal Kosc/AP

Польша утвердила постановление о восстановлении буферной зоны на нескольких участках границы с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы утвердили постановление о специальной зоне на границе с Белоруссией», — сказал Туск журналистам.

Премьер рассказал, что протяженность этой зоны будет несколько десятков километров, а глубина — от 200 м до 2 км.

Государственная граница между Белоруссией и Польшей имеет протяженность в 398 км.

2 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что буферная зона будет восстановлена в ближайшее время. По его словам, она охватит 26 мест Гайновского района и одно место Белостокского района. На этих территориях будет действовать особый режим. В частности, здесь запретят приближаться к границе больше чем на 200 метров.

Польша решила вернуть буферную зону по двум причинам. Первая — необходимость обеспечить лучшую защиту границы между Польшей и Белоруссией, вторая — повышение безопасности пограничников.

Ранее нелегальный мигрант напал на польского военного на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами