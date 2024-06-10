В Польше решили восстановить буферную зону на границе с Белоруссией

Польша утвердила постановление о восстановлении буферной зоны на нескольких участках границы с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы утвердили постановление о специальной зоне на границе с Белоруссией», — сказал Туск журналистам.

Премьер рассказал, что протяженность этой зоны будет несколько десятков километров, а глубина — от 200 м до 2 км.

Государственная граница между Белоруссией и Польшей имеет протяженность в 398 км.

2 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что буферная зона будет восстановлена в ближайшее время. По его словам, она охватит 26 мест Гайновского района и одно место Белостокского района. На этих территориях будет действовать особый режим. В частности, здесь запретят приближаться к границе больше чем на 200 метров.

Польша решила вернуть буферную зону по двум причинам. Первая — необходимость обеспечить лучшую защиту границы между Польшей и Белоруссией, вторая — повышение безопасности пограничников.

Ранее нелегальный мигрант напал на польского военного на границе с Белоруссией.