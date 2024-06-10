Депутатом Европарламента избрали 24-летнего блогера

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На Кипре депутатом Европарламента стал 24-летний Youtube-блогер Фидиас Панайота. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

По данным издания, всего от Кипра были избраны шесть депутатов, трое из них избрались повторно, а трое попадут в Европарламент в первый раз. В частности блогер Панайота занял третье место, согласно данными экзит-поллов.

Отмечается, что сам блогер не верит в то, что окажется в парламенте.

Панайота снимает различные юмористические ролики.

До этого исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что главным победителем на выборах в Европарламент (ЕП) стала Урсула фон дер Ляйен, которая продолжит курс на милитаризацию Евросоюза.

По мнению дипломата, целью фон дер Ляйен является укрепление существующей системы, направленной «на сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене».

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