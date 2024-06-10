Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутатом Европарламента избрали 24-летнего блогера

На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера Панайоту

close
100%
fidias0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Кипре депутатом Европарламента стал 24-летний Youtube-блогер Фидиас Панайота. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

По данным издания, всего от Кипра были избраны шесть депутатов, трое из них избрались повторно, а трое попадут в Европарламент в первый раз. В частности блогер Панайота занял третье место, согласно данными экзит-поллов.

Отмечается, что сам блогер не верит в то, что окажется в парламенте.

Панайота снимает различные юмористические ролики.

До этого исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что главным победителем на выборах в Европарламент (ЕП) стала Урсула фон дер Ляйен, которая продолжит курс на милитаризацию Евросоюза.

По мнению дипломата, целью фон дер Ляйен является укрепление существующей системы, направленной «на сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене».

Ранее в России объяснили, в чем уникальность прошедших президентских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами