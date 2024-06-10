Выборы в Европарламент (ЕП) продемонстрировали усиление позиций правых партий, однако правящие элиты будут бороться за свою власть. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. Более того, по его словам, истеблишмент приложит все усилия, чтобы сохранить текущий курс по поддержке Украины.

«Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача — Украину надо удержать в союзе с Западом», — отметил Рар.

При этом он не исключил, что в Германии после провала партии канцлера ФРГ Олафа Шольца переизберут парламент по примеру Франции.

Первые итоги на выборах в Европарламент показали один из самых худших результатов для действующих властей Франции и Германии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что поражение партий Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона демонстрирует их несостоятельность как политиков.

По оценкам Asia Times, результаты прошедших в ЕП выборов могут изменить политику континента по России и Украине.

В материале отмечается, что успехи «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт», которые выступают за урегулирование конфликта на Украине, демонстрируют широкий геополитический сдвиг. Эти партии, как и кандидат в президенты США Дональд Трамп, делают упор на дипломатию, а не на военную эскалацию, говорится в тексте.

Ранее российский дипломат назвал последствия победы фон дер Ляйен в Европарламенте.