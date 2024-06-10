Экс-министр энергетики России будет баллотироваться в Госдуму

Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов планирует баллотироваться в Государственную думу по Хакасскому одномандатному округу №35. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель регионального отделения «Единой России», председатель верховного совета республики Сергей Сокол.

«Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов. Кандидатуру Николая Григорьевича поддержат региональные отделения партий «Единая Россия» и КПРФ», — написал он.

Пресс-служба главы региона уточнила, что Шульгинов будет баллотироваться без партии. Глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) предложил бывшему министру стать его советником по вопросам энергетики, тот ответил согласием.

До этого президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Оренбургской области Денису Паслеру, который собирается баллотироваться на новый губернаторский срок. Глава государства подчеркнул, что Паслеру предстоит улучшить уровень и качество жизни людей в Оренбуржье, а также сделать экономику региона более устойчивой.

Ранее певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.