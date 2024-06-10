В Совфеде обсудят вопрос проведения дополнительного заседания весенней сессии

Совет палаты 18 июня обсудит вопрос о проведении дополнительного завершающего заседания Совета Федерации (СФ) в весенней сессии 2 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СФ.

Согласно графику пленарных заседаний, сенаторы должны собраться на последнее заседание весенней сессии верхней палаты парламента 26 июля.

Источник агентства в Совфеде также рассказал, что решение об изменении графика принимается Советом палаты по предложению председателя Совета Федерации и вызвано продлением весенней сессии Госдумы.

В конце мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что весенняя сессия нижней палаты парламента будет продлена до 5 августа. После этого депутаты уйдут в отпуск до сентября.

5 июня Совфед на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Ранее Путин провел совещание с членами Совбеза РФ.