Досрочные выборы во Франции назвали огромной ошибкой Макрона

Роспуск Национального собрания и назначение досрочных выборов в парламент – это большая политтехнологическая ошибка президента Франции Эммануэля Макрона, считает политолог Иван Мезюхо. Таким образом лидер страны дал шанс соперникам обойти его и пошел на слишком серьезный риск, объяснил он в беседе с 360.ru.

«Макрон пытается улучшить свои электоральные позиции, однако это большой риск для него, — заявил эксперт. — Он не первый президент Французской Республики, который идет на досрочные выборы для того, чтобы обзавестись более крупной поддержкой».

Случаи с проигрышем действующего лидера на внеочередном голосовании уже были не раз, добавил Мезюхо. Он назвал такие выборы шансом для других политических сил Макрона улучшить электоральные показатели. По мнению эксперта, политик рассчитывает, что он сможет «демонизировать» соперников, однако результаты выборов в Европарламент говорят о том, что это вряд ли удастся. Так, победившая на выборах лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен уже обошла Макрона и его союзников, подчеркнул Мезюхо.

«Поэтому, возможно, лидер Франции совершает большую ошибку с точки зрения политтехнологий», — заключил политолог.

Напомним, партия Макрона на выборах в ЕП набрала вдвое меньше голосов Ле Пен – 15,2% против 32%. Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны и назначении досрочных выборов в парламент – первый тур назначен на 30 июня, второй – на 7 июля.

Ранее стало известно о просьбе премьер-министра Франции Габриэля Атталя к Макрону по роспуску парламента.