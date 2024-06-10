На совещании глав МИД БРИКС будут присутствовать представители 22 стран

В совещании министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС в России примут участие представители 22 стран. Об этом сообщили организаторы мероприятия журналистам, передает ТАСС.

Мероприятие началось 10 июня в Нижнем Новгороде под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в прошлом году. Совместное заявление будет подготовлено по итогам встречи.

В понедельник в заседаниях участвуют представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

В мероприятиях 11 июня, по предварительной информации, ожидается участие Бангладеш, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Лаоса, Мавритании, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на полях БРИКС в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания.