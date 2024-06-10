Российский дипломат назвал последствия победы фон дер Ляйен в Европарламенте

Исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявил, что главным победителем на выборах в Европарламент (ЕП) стала Урсула фон дер Ляйен, которая продолжит курс на милитаризацию Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Главным победителем по итогам голосования можно смело назвать председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая получила поддержку мейнстрима как «единый кандидат от евробюрократии» и теперь с еще большей уверенностью идет на второй срок», — сказал Логвинов.

По мнению дипломата, целью фон дер Ляйен является укрепление существующей системы, направленной «на сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене ценой фактического превращения Евросоюза в централизованное, идеологизированное и милитаризированное псевдогосударство».

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

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