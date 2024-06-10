Институт Царьграда совместно с Президентской академией подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Томской областью. Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев заявил, что регион можно по праву назвать студенческой столицей России.

«Каждый четвертый житель Сибирских Афин, как называл город Томск князь Константин Вяземский, — студент. Сибирский город имеет все возможности стать не только студенческой, но и научной столицей страны. Важно, чтобы молодые люди не уезжали в другие регионы, оставались в Томске и работали на благо региона и всей страны», — сказал Малофеев.

Он добавил, что богатое культурное наследие региона является фундаментом для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

До этого аналогичное соглашение было подписано с Донецкой народной республикой. Как подчеркнул Малофеев, именно «Донбасс должен стать воплощением Русского мира». Регион, по его словам, дал России время и возможность вновь осознать себя великой цивилизацией.

Донбасс и Новороссия должны стать образцовыми для жизни регионами, призвал он.

Ранее Малофеев заявлял, что народы должны научиться договариваться без американцев.