Институт Царьграда подписал совместно с Президентской академией трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Донецкой народной республикой. Как подчеркнул учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, именно «Донбасс должен стать воплощением Русского мира».

«За 10 лет Донбасс пережил многое, став фронтиром Русского мира. Именно здесь глобалисты потерпели свое первое поражение. <...> Донбасс дал России время, возможность вновь осознать себя великой цивилизацией, а не придатком Запада. Мы знаем, что вслед за войной обязательно придет мир. Донбасс и Новороссия должны стать образцовыми для жизни регионами. Они это заслужили», — сказал Малофеев.

Он добавил, что восстановление территорий уже идет. Во многих местах, по его словам, приходится все начинать с нуля.

До этого Малофеев говорил, что народы во всем мире должны научиться договариваться без США. По его словам, «слабеющий гегемон устраивает хаотизацию целых регионов ради своего доминирования», начиная от «арабской весны» и заканчивая Европой, благополучие которой сегодня под угрозой. Противопоставить такой политике нужно суверенизацию, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о постепенном выдавливании ВСУ из Донбасса.