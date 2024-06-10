Стало известно, как выборы в Европарламент отразятся на отношении к России

Результаты прошедших в Европейский парламент выборов могут изменить политику континента по России и Украине. Такую оценку дает Asia Times.

В материале отмечается, что успехи «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт», которые выступают за урегулирование конфликта на Украине, демонстрируют широкий геополитический сдвиг. Эти партии, как и Дональд Трамп, делают упор на дипломатию, а не на военную эскалацию, говорится в тексте.

«Если эти политические силы получат больше власти, Европа может увидеть существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту и отношениям с Россией», — пишет Asia Times.

Издание указывает, что тенденцией на выборах в ЕП стала негативная реакция на лидеров, которые выступают за прямое вмешательство в конфликт на Украине. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон оказался в проигрышном положении, пишет AT. Немецкие избиратели также не поддержали партии, которые выступают за эскалацию в отношениях с Россией, говорится в тексте.

По мнению издания, призывы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, поддержанные европейскими и американскими политиками, могут изменить будущее континента и его роль в международной политике.

Первые итоги на выборах в Европарламент показали один из самых худших результатов для действующих властей Франции и Германии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что поражение партий Макрона и Шольца демонстрирует их несостоятельность как политиков.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».