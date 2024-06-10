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В Германии отказались проводить внеочередные выборы вслед за Францией

В правительстве ФРГ заявили, что не намерены проводить внеочередные выборы

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Reuters

Германия не будет проводить внеочередные выборы после выборов в Европарламент. Об этом заявил представитель правительства ФРГ, передает Reuters.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

По мнению французского лидера, партии, которые выступают против оказания помощи Украине, усилили свои позиции по итогам выборов в Европейский парламент.

В ходе голосования уверенную победу одержала Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕНП получит 189 депутатских мандатов из 720, тем самым улучшив свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. 135 мест получили социалисты. На третье место с 80 мандатами вышли либералы.

Европейский парламент нового состава начнет работать уже 11 июня.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.

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