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В Кремле рассказали о планах Путина в понедельник

Песков: вечером в понедельник Путин проведет международный телефонный разговор

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина вечером в понедельник запланирован международный телефонный разговор, а до этого ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.

«Президент работает в Кремле. Сегодня вечером у президента запланирован международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, как это обычно делаем», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что прошлая неделя была насыщена новостями, и новая будет такой же.

5 июня российский лидер провел встречу с руководителями зарубежных информационных агентств. Одними из основных тем обсуждения стали ситуация на Украине, возможный конфликт РФ и НАТО, а также угроза ядерной эскалации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эта встреча может помочь проживающим за границей людям узнать правду о текущей ситуации в мире. По ее словам, одной из составляющих национальных интересов страны является доведение до зарубежной аудитории объективной информации о политике и действиях Москвы. Для этого государственным служащим из РФ необходимо общаться с иностранными журналистами, даже если они представляют недружественные державы или оппозиционные СМИ.

Ранее в Совете Федерации РФ высказались о встрече Путина с руководителями мировых информационных агентств.

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