Песков прокомментировал присутствие западных СМИ на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не жалеют о решении пригласить представителей СМИ из недружественных стран на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал аналитические материалы, в которых высказывается целесообразность в приглашении западных журналистов на саммит и выбора «слишком мягкой» риторики президентом РФ.

«Нет, в Кремле нет ни сожалений, ни разочарований. С такой точкой зрения не согласны», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад видит перспективы площадки ПМЭФ и свой интерес в участии в ее работе. По словам Захаровой, ПМЭФ посетили участники из Канады, США и стран Европы.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой 27-го форума была названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

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