В Кремле прокомментировали новости о турне Путина в КНДР и Вьетнам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Владимир Путин в ближайшее время посетит с визитом своих коллег во Вьетнаме и КНДР.

По словам Пескова, о зарубежных визитах президента в Кремле объявляют после согласования с зарубежными партнерами. «Когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», — отметил пресс-секретарь президента.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Владимир Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. По словам источника, скорее всего, сначала Путин посетит КНДР, после чего сразу поедет во Вьетнам. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту Путина в Северную Корею уже активно готовятся.

В конце мая заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что подготовка визитов Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

Ранее стало известно, что Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина.