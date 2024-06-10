В Совфеде заявили, что ударами по территории России ВСУ пошли ва-банк

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова ответить на удары истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории в глубине страны. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал информацию о том, что армия Украины впервые нанесла удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов.

«Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную [помощь] в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев», — сказал Джабаров.

Парламентарий также предположил, что авиация ВСУ вскоре вообще прекратит свое существование, поскольку не сможет ничего противопоставить российским самолетам в воздухе.

«Я думаю, что наши военные готовят ответ», — уточнил сенатор.

До этого британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщил, что самолет армии этой страны впервые нанес удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов. В материале утверждается, что украинский самолет атаковал цель в районе города Белгорода. При этом авторы статьи не стали уточнять, с какого расстояния был произведен пуск снарядов.

Ранее в Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине.