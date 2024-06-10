Пакистан не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Власти Пакистана приняли решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, проведение которой запланировано на 15–16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Пакистан сохранил свой нейтралитет и сделал много шагов вперед. Он взял на себя большое бремя», — поделился источник агентства.

До этого газета Khmer Times писала, что Камбоджа отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине, потому что на конференции не будет России.

На конференцию по Украине в Швейцарии пригласили более 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки», БРИКС и G20. 10 июня стало известно, что свое согласие посетить конференцию дали 90 государств.

В саммите отказались участвовать Китай, Мексика и Никарагуа.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.