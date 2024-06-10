Военный эксперт объяснил, в каком случае США прекратят эскалацию конфликта с РФ

Пока США не начнут «чувствовать боль», они и дальше будут эскалировать конфликт с Россией и разжигать войны в других уголках земного шара. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Карпивник, комментируя недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о праве Москвы поставить дальнобойное оружие в разные регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по недружественным государствам.

Эксперт пояснил, куда именно Россия может поставить свои ракеты.

«Худи, иракским милициям, Сирии, Ливану, большинству центральной Африки — всем им поставить. Там везде есть американские базы. Повстанцев много везде. То же самое и мексиканским картелям. Если втянуть Америку в прокси-войну в Мексике, это вообще будет прекрасно. Так же можно играться с ними, как они играют с нами на Украине, так же жестоко. Почему нет?» — задался вопросом эксперт.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Глава государства также обратил внимание, что поставки западными странами оружия Украине являются прямым участием в конфликте. Вместе с тем он отметил, что предоставление Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия.