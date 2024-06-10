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Осужденный после протестов в Казахстане бывший глава КНБ попросил о помиловании

Осужденный экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, который был осужден за госизмену, попытку захвата власти и превышение полномочий, обратился к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву с прошением о помиловании. Об этом сообщает агентство «Информбюро», ссылаясь на КНБ страны.

В данный момент Масимов на основании постановления Агентства по противодействию коррупции размещен в следственном изоляторе КНБ в Астане.

«В марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента республики Казахстан о помиловании», — сказали в КНБ.

Там уточнили, что в отношении экс-главы КНБ Казахстана продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем» и статье 366, часть 4 «Получение взятки в особо крупном размере» УК Казахстана.

Карима Масимова арестовали в Казахстане по подозрению в государственной измене в январе 2022 года, также был арестован его заместитель Ануар Садыкулов.

Ранее бывший координатор «Штаба Навального» (организация запрещена в России) попросила Путина о помиловании.

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