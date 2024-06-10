Оппозиция призвала к проведению досрочных выборов в Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германия» призвала к проведению досрочных выборов в стране. Соответствующее заявление разместила на своей странице в социальной сети X сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает РИА Новости.

«Теперь у Шольца осталась только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов — вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения», — заявила она.

По мнению Вайдель, немцы проголосовали против канцера и правящей коалиции.

На выборах в Европарламент в Германии первое и второе место заняли оппозиционные партии.

Больше всего голосов получил ХДС (Христианский демократический союз) с 30,3% голосов. На втором месте оказалась ультраправая «Альтернатива для Германии» с 15,9% голосов, что стало лучшим результатом в ее истории. На третьем месте оказались три партии правящей коалиции (СДПГ, «зеленые», СвДП), причем партия канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) получила худший результат в своей истории — 13,9% голосов.

Ранее президент Франции Макрон объявил о роспуске Национального собрания из-за поражения его партии на выборах в Европарламент.