ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль для прекращения конфликта в Газе

Высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Сами Абу Зухри призвал США оказать давление на Израиль, чтобы страна прекратила военную операцию в секторе Газа. Соответствующее заявление было сделано в преддверии запланированного визита в регион американского госсекретаря Энтони Блинкена, передает Reuters.

Блинкен собирается посетить Египет и Израиль 10 июня.

«Мы призываем администрацию США оказать давление на оккупантов, чтобы остановить войну в секторе Газа, и движение ХАМАС готово положительно отреагировать на любую инициативу, которая обеспечит прекращение войны», — заявил представитель ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.