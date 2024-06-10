Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль для прекращения конфликта в Газе

Reuters: представитель ХАМАС Зухри призвал США надавить на Израиль из-за Газы

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Сами Абу Зухри призвал США оказать давление на Израиль, чтобы страна прекратила военную операцию в секторе Газа. Соответствующее заявление было сделано в преддверии запланированного визита в регион американского госсекретаря Энтони Блинкена, передает Reuters.

Блинкен собирается посетить Египет и Израиль 10 июня.

«Мы призываем администрацию США оказать давление на оккупантов, чтобы остановить войну в секторе Газа, и движение ХАМАС готово положительно отреагировать на любую инициативу, которая обеспечит прекращение войны», — заявил представитель ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами