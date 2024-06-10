Лавров встретился с главой МИД Китая на полях БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на полях БРИКС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи Лавров отметил, что сотрудничество РФ и КНР все более позитивно воспринимается странами мирового большинства. Круг желающих сотрудничать с БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества увеличивается.

Ван И в свою очередь заявил, что основная задача Российской Федерации и Китайской Народной Республики заключается в реализации договоренностей, заключенных между главами государств, продвижение многопланового сотрудничества.

Дипломат добавил, что российско-китайская координация должна укрепляться в многосторонних структурах для защиты общих интересов развивающихся стран.

Сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо внешней страны и не подвержено внешним помехам, подчеркнул Ван И.

Это первая встреча глав МИД стран-участниц БРИКС после расширения объединения в прошлом году. Совместное заявление совещания министров будет подготовлено по итогам встречи.

Членами БРИКС в настоящее время являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще около 30 стран изъявляют желание сотрудничать с организацией в том или ином формате.

Председательство в БРИКС перешло к России 1 января 2024 года, оно продлится до конца года. Главным событием станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

Ранее стало известно, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС.