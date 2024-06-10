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В Швейцарии надеются на саммит по Украине с участием России

Президент Швейцарии Амхерд выразила надежду на саммит по Украине с участием РФ

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Global Look Press

Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила надежду, что после конференции по Украине в Бюргенштоке состоится саммит по Украине с участием России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Амхерд, Швейцария хочет запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России.

«Это удастся только при условии совместных действий всех стран», — отметила глава Швейцарии.

До этого в материале швейцарского портала Watson высказывалось мнение, что конференция по Украине, которая в ближайшие дни пройдет в Швейцарии, не принесет никаких результатов. В нем отмечалось, что уже сейчас создалось впечатление об отсутствии крупной сенсации на саммите, что противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего январского визита в страну.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее в Кремле заявили, что Швейцария отказалась от многолетней линии нейтралитета своими действиями по Украине.

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