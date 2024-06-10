В США рассказали о предложении, от которого Зеленский «засиял как елка»

Владимиру Зеленскому очень понравилась идея признать РФ спонсором терроризма и передать Украине ее замороженные активы, рассказал сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет газета Politico.

Грэм напомнил, что российские деньги общей суммой в $300 млрд есть у Евросоюза, а также определенное количество средств заморожены на счетах в Соединенных Штатах. Кроме того, по словам члена конгресса, законодательство США позволяет признать РФ спонсором терроризма.

«Когда я предложил это президенту Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — сказал Грэм, уточнив, что не уверен в поддержке своей идеи Белым домом.

До этого Politico писала, что Соединенные Штаты не могут предоставить ЕС гарантии, что в случае конфискации зарубежных активов РФ они будут направлены на предоставление помощи Киеву, а не на решение внутренних вопросов США.

Ранее Путин разрешил конфисковывать имущество США в России.