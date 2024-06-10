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Американский сенатор призвал конфисковать активы России

Сенатор Грэм призвал конфисковать активы РФ на $300 млрд и передать их Украине

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Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал конфисковать замороженные в странах Запада активы России и передать их Украине. Об этом сообщает Politico.

Чиновник напомнил, что в Европе хранится $300 млрд из российских государственных активов.

«У нас есть русские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — высказал мнение Грэм.

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что Вашингтон может сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после встречи президентов США и Франции.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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