Партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европейский парламент (ЕП) в ФРГ по итогам подсчета голосов в 362 из 400 избирательных округах с показателем в 14,5%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя федеральной избирательной комиссии.

В свою очередь социал-демократы (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца переместилась на третье место с 14,4%. При этом оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которые набрали 30,9% (у ХДС 23,8%, а у ХСС — 7,1%), по-прежнему лидирует на выборах в ЕП.

Четвертое место занимает партнер СДПГ по правящей коалиции «Зеленые» с 12,5%, еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), пока получают 5,4%. Новая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) набирает 5,5%. Остальные партии получают менее 3% голосов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что партии, которые выступают против оказания помощи Украине, усилили свои позиции по итогам выборов в ЕП.

Ранее глава ЕК пообещала «поставить заслон экстремистам» в Европарламенте.