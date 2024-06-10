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Стала известна явка на выборы в Европарламент

Явка на выборы в Европарламент составила около 51%

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Global Look Press

По оценкам, явка на выборы в Европарламент (ЕП) составила 51%, что немного выше, чем на прошлых выборах в 2019 году, когда она составила 50,66%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕП.

«Уровень явки в 51% является немного выше, чем на предыдущих выборах, что является положительным сигналом для европейской демократии. Тем не менее эти данные пока что предварительные, так как в некоторых странах, таких как Италия, процесс голосования все еще продолжается», — отметил представитель пресс-службы в беседе с журналистами.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись в период с 6 по 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП. До этого члены этих фракций занимали 118 мест в парламенте, поэтому на следующие пять лет их представленность в законодательном органе вырастет с 16,7 до 18,5%. Тем не менее глава ЕП Роберта Метсола предупредила, что это только предварительные результаты и они еще могут измениться.

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