Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией

Один из лидеров Национального объединения Франции Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По словам Ле Пен, она приветствует решение главы государства Эммануэля Макрона о роспуске парламента и назначении в стране досрочных выборов. Политик подчеркнула, что Национальное объединение, в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

До этого сообщалось, что Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В конце мая ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент, выступили против предоставления Украине права применять западное оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.