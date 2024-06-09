Премьер Бельгии признал поражение на выборах

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо признал поражение на выборах своей либеральной партии в федеральный парламент. Он также призвал сформировать новое правительство, передает РИА Новости.

«Для нас это чрезвычайно тяжелый вечер. Мы проиграли эти выборы. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я несу ответственность за это. Я сконцентрируюсь на текущих делах до назначения моего преемника. Я уверен, что нам как можно скорее нужно новое правительство», — сообщил Кроо.

До этого сообщалось, что в Бельгии на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны проблемой для избирателей стали улитки. Отмечалось, что улитки съедают повестки, которые приходят бельгийцам по почте. Известно, что избиратели в сельской местности пострадали больше всего, так как число улиток выросло там из-за прохладных и дождливых дней.

Кроме этого, участие в выборах в Бельгии обязательно. За первую неявку — штраф 80 евро и до двух тысяч евро, если пропусков более четырех. Людей вызывают на выборы по повесткам.

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