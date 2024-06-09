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Китайская делегация прибыла в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС

Глава МИД Китая Ван И прибыл в Нижний Новгород, где пройдет СМИД БРИКС

Китайская делегация во главе с министром иностранных дел страны Ван И приехала в Нижний Новгород, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Делегация Китайской Народной Республики прибыла во главе с министром иностранных дел Китая Ван И», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что в российский город также прибыли делегации из Эфиопии и Венесуэлы. Делегацию африканского государства возглавляет глава МИД Тайе Ацке Селассие, а латиноамериканской страны — министр иностранных дел Иван Хиль Пинто.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород, где состоится совещание министров иностранных дел (СМИД) стран — членов БРИКС.

Совещание министров иностранных дел стран — членов БРИКС начнется 10 июня и продлится два дня. Оно станет первым подобным мероприятием с момента расширения организации в 2023 году.

Ранее в Турции заявили о желании вступить в БРИКС.

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