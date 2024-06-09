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В Белом доме ответили на вопрос о наращивании ядерного арсенала США

Салливан: США еще не принимали решения о наращивании своего ядерного арсенала

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Американское руководство пока не принимало никаких решений о наращивании ядерного арсенала страны. Об этом во время интервью для телеканала CBS рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий», — отметил чиновник.

По его словам, соответствующий процесс может затянуться на месяцы и даже годы.

7 июня специальный помощник президента США и старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности при Белом доме Пранай Вадди сообщил, что глава государства Джо Байден подписал ряд новых указаний об условиях применения ядерного оружия. Как он сказал, новые условия были составлены с учетом текущей ситуации в мире.

В частности, в документах есть пункт о необходимости учитывать рост и разнообразнее ядерного арсенала КНР. Более того, несколько указаний касаются вопросов сдерживания РФ, Китая и КНДР.

Тогда же Вадди заявил, что власти США не исключают увеличения ядерного арсенала страны в будущем. Он уточнил, что Вашингтон уже предпринимает «разумные шаги» по этому вопросу.

Ранее Пекин обвинил Вашингтон в подрыве режима ядерного разоружения.

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