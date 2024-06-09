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Стали известны имена политиков, прошедших отбор для выборов президента Ирана

Шесть иранских политиков прошли отбор для участия в выборах главы государства

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Vahid Salemi/AP

В Иране Совет стражей Конституции отобрал шесть кандидатов в президенты страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что на пост главы государства претендуют представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф и мэр Тегерана Алиреза Закани.

До этого сообщалось, что в Иране завершился отбор кандидатов в президенты. Отбор проводил совет стражей конституции Исламской республики. По словам официального представителя ведомства Хади Тахана Назифа, список с именами кандидатов направили в министерство внутренних дел Ирана.

14-е выборы главы государства станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более десяти часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.

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