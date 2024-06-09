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Глава ДНР порассуждал о наличии на Украине способных к диалогу политиков

Пушилин: на Украине нет свободы, поэтому сложно найти готовых к диалогу людей

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РИА «Новости»

Отсутствие признаков демократического государства и свободы слова на Украине усложняет процесс поиска в стране политиков, способных к диалогу. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

В ходе беседы журналисты поинтересовались у него, есть ли сейчас на Украине политики, способные вести какой-то диалог. Пушилин не исключил наличия таких людей в соседней стране, но признался, что не может назвать конкретные имена.

«Сейчас очень сложно разобраться, потому что нет никакой свободы слова, ни свободы мысли — ничего нет от демократических стран, то есть на Украине ничего этого не осталось», — пояснил глава региона.

По его мнению, в данный момент на Украине опасно для жизни публично заявлять какую-либо здравую и отличную от официальной позицию по текущей ситуации. В то же время Пушилин обратил внимание, что политическая линия украинского президента и его офиса продиктована западными державами.

Кроме того, глава ДНР отметил, что не стоит открыто называть имена способных к диалогу украинских политиков. В противном случае можно подставить этих людей и сделать их целью удара со стороны Киева, резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для переговоров с Украиной.

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