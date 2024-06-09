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Лавров обвинил Францию во лжи о военных инструкторах на Украине

Лавров: Франция лжет об отсутствии своих военных инструкторов на Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Французская сторона лжет, когда говорит, что на Украине нет присланных Парижем военных инструкторов, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Посмотрите: видите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр вдруг стал говорить, что «у нас там нет инструкторов». Это неправда, и они это знают», — сказал Лавров.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

В дальнейшем газета The Washington Post писала, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера.

Тогда Лавров говорил, что любые французские военнослужащие на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не отправят солдат или военных инструкторов на Украину.

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