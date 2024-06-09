Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась о делистинге Талибана

Захарова: процесс делистинга талибов вызван важностью контактов с ними

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что работа по делистингу — исключению движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка нежелательных организаций, опирается на необходимость контактов Москвы с ними. Ее слова приводит ТАСС.

«Вообще-то, решение таких вопросов, как борьба с наркотрафиком, терроризмом и оргпреступностью, требует контактов», — сказала она.

По ее словам, в интересах России реагировать на изменения прагматично, в русле установок, ориентированных на национальные интересы.

Она отметила, что делистинг «Талибана» из списка террористов — межведомственная работа.

«В ней участвуют эксперты различных направлений. Но опирается она на базовый принцип необходимости решения тех проблем, которые были созданы или усугублены американцами внутри Афганистана», — отметила она.

До этого сообщалось, что представители движения Талибан* заявили о готовности направить спортсменов из Афганистана на Игры дружбы в России. Об этом сообщил и.о. министра труда и социальных отношении во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами