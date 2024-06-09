Додон назвал самую большую проблему Евросоюза

Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США. Его слова приводит РИА Новости.

«Самая большая проблема ЕС это то, что ранее они были независимым игроком важным, геополитическим, экономическим», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ЕС полностью находится под влиянием США.

«Пусть они не обижаются», — добавил Додон.

Он отметил, что реализуя свою политику, хотел бы дружить с Брюсселем и вести переговоры с ЕС.

Также Додон призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду. По его мнению, подавляющее большинство граждан Молдавии внутри страны подобные результаты выборов не признает, но их признает Запад.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.