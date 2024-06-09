Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Додон назвал самую большую проблему Евросоюза

Додон: проблема ЕС в том, что он находится под полным влиянием США

close
100%
Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США. Его слова приводит РИА Новости.

«Самая большая проблема ЕС это то, что ранее они были независимым игроком важным, геополитическим, экономическим», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ЕС полностью находится под влиянием США.

«Пусть они не обижаются», — добавил Додон.

Он отметил, что реализуя свою политику, хотел бы дружить с Брюсселем и вести переговоры с ЕС.

Также Додон призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду. По его мнению, подавляющее большинство граждан Молдавии внутри страны подобные результаты выборов не признает, но их признает Запад.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами