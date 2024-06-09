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Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду

Додон выразил уверенность, что Санду проиграет на выборах в Молдавии

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Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду. Его слова передает РИА Новости.

«Если ... будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет», — подчеркнул Додон.

По его мнению, подавляющее большинство граждан Молдавии внутри страны подобные результаты выборов не признает, но их признает Запад.

Додон также уверен, что на парламентских выборах победу одержит оппозиция, у Санду и партии власти нет никаких шансов.

До этого Додон называл дискриминацию Гагаузии официальным Кишиневом «очень опасной».

Он уточнил, что неделю назад Кишинев принял решение закрыть суд в Гагаузии и перенести его в другой регион.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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