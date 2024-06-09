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Додон обвинил «соросят» в разладе между РФ и Молдавией

Додон: отношения РФ и Молдавии испортили выходцы из фондов Джорджа Сороса

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Vladislav Culiomza/Reuters

Проблемы в отношениях России и Молдавии возникли из-за действий выходцев из фондов миллиардера Джорджа Сороса, считает бывший молдавский президент Игорь Додон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Это [разлад в отношениях] произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем «соросятами», — рассказал глава партии социалистов.

По словам Додона, все нынешнее высшее руководство Молдавии связано с некоммерческими организациями Сороса, а министров официального Кишинева «выращивали» для того, чтобы испортить отношения с РФ.

При этом экс-президент уверен, что Молдавия вернет себе статус стратегического партнера России, потому что в ином случае стране «будет очень тяжело».

В том же интервью Додон заявил, что нынешний президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне. На это указывают регулярные учения молдавской армии с солдатами Североатлантического альянса, которые проходят в Молдавии, и ряд других признаков отметил бывший глава государства.

Ранее Додон допустил свое участие в выборах президента Молдавии.

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