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Экс-глава Молдавии назвал очень опасной дискриминацию Гагаузии

Додон: дискриминация Гагаузии со стороны Кишинева очень опасна

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал дискриминацию Гагаузии официальным Кишиневом «очень опасной». Его слова передает ТАСС.

»[Президент Молдавии] Майя Санду нарушает конституцию, когда не назначает башкана Гагаузии в состав правительства, что у нас прописано в конституции. Сейчас начали блокировать с точки зрения бюджета, то есть они экономически давят на Гагаузию», — поделился Додон.

Он уточнил, что неделю назад Кишинев принял решение закрыть суд в Гагаузии и перенести его в другой регион.

Додон подчеркнул, что официальный Кишинев делает все возможное, чтобы «урезать права Гагаузии и блокировать ее экономически», и «это очень-очень опасно».

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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