Данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, показали, что работой правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) не удовлетворены большинство жителей Германии.

Из результатов опроса следует, что действиями правительства недовольны 70% респондентов, 62% не удовлетворены работой лично канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Отмечается, что в рейтинге популярности политических объединений ФРГ партии из правящей коалиции вместе набирают лишь 33%: Социал-демократическая партия (СДПГ) Шольца получает лишь 16%, «зеленые» - 12%, а СвДП - только 5%. С 30% голосов в рейтинге лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Партии «Альтернатива для Германии»(AfD) и «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW)набрали 16% и 8% соответственно. Левую партию поддерживают лишь 3% опрошенных.

Опрос проводился с 3 по 7 июня. В нем приняли участие 1 203 человека.

8 июня Шольц потребовал от президента РФ Владимира Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени».

Ранее Медведев отреагировал на обращение Шольца к Путину словами «рамсы попутал».