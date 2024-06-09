США десятилетиями стремились к тому, чтобы Европа вкладывала средства в оружие для противостояния с Россией. Об этом заявил американский аналитик Макс Бергман телеканалу CBS.

По его словам, конфликт на Украине позволил воплотить этот план в жизнь.

«Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут», — отметил эксперт.

По его словам, европейская оборона целиком «зависит от США». Аналитик обратил внимание на возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит страны ЕС в «затруднительное положение».

«Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся», — резюмировал Бергман.

До этого экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов западных стран о разделе России на части. Она рассказала, что видела в сети заявления людей, работающих в Атлантическом совете — известном аналитическом центре в США, насчет судьбы России.

Ранее Додик заявил, что Запад взбесился из-за Украины.