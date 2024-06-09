Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, когда в ЕС начнется хаос

Аналитик Бергман: в Европе начнется хаос, если США выйдут из противостояния с РФ

close
100%
Global Look Press

США десятилетиями стремились к тому, чтобы Европа вкладывала средства в оружие для противостояния с Россией. Об этом заявил американский аналитик Макс Бергман телеканалу CBS.

По его словам, конфликт на Украине позволил воплотить этот план в жизнь.

«Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут», — отметил эксперт.

По его словам, европейская оборона целиком «зависит от США». Аналитик обратил внимание на возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит страны ЕС в «затруднительное положение».

«Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся», — резюмировал Бергман.

До этого экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов западных стран о разделе России на части. Она рассказала, что видела в сети заявления людей, работающих в Атлантическом совете — известном аналитическом центре в США, насчет судьбы России.

Ранее Додик заявил, что Запад взбесился из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами