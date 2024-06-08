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Медведев заявил, что Шольц «рамсы попутал»

Медведев назвал Украину доминионом США и НАТО

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Украина — это доминион, который управляется Североатлантическим альянсом во главе с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев отреагировал на обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину, в котором немецкий лидер заявил о том, что Украина «сильна и ее не поставить на колени».

«Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал... Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», — отметил зампред Совбеза.

По его словам, Запад полностью содержит Украину и обеспечивает ее самыми смертоносными видами вооружений, несмотря на протесты украинцев.

8 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что мир на Украине зависит от действий российского лидера. В то же время она пообещала, что Берлин продолжит поддерживать Киев, сколько будет необходимо.

Ранее Медведев поддержал идею поставлять оружие противникам Запада.

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