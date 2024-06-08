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Орбан назвал цель поездки генсека НАТО Столтенберга в Венгрию

Орбан: Столтенберг обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях НАТО

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Virginia Mayo/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Венгрию на следующей неделе, чтобы обсудить вопрос неучастия Будапешта в акциях Североатлантического альянса против других государств. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2, передает РИА Новости.

«После выборов к нам приедет генсекретарь НАТО, мы коснемся и этого вопроса. А 1 июля — саммит альянса в Вашингтоне», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что необходимо вести борьбу за то, чтобы Венгрия имела возможность оставаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории страны против других стран. По словам премьера, для этого нужно обладать силой, так как в ХХ веке у венгерских властей также было желание не участвовать в двух мировых войнах, но тогда недоставало силы, поэтому их туда «втянули», а затем не позволили выйти.

До этого Орбан заявил, что Западу «не стоит дергать русских за усы», поскольку на любые провокации последует ответ Москвы.

Ранее стало известно, кого может вооружить Россия после предупреждения Путина.

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